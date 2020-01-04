Юнир Сюбаев из Саранска в 25 лет стал почетным донором России

Многие наши современники не понимают, как можно получить звание «Почетный донор России» в 25 лет. Но, если начать свою донорскую историю с 18 лет, то это вполне реально. Например, как это получилось у Юнира Сюбаева, жителя Саранска.

Прошлой осенью молодой человек получил нагрудный знак «Почетный донор России» и удостоверение к нему. Несмотря на свои высокие заслуги, Юнир Сюбаев, как и прежде, продолжает активно сдавать кровь и ее компоненты. Следует пожелать гражданину с таким патриотизмом длительной истории в его почетном донорстве.

Возможно, что через несколько лет мужчина уже получит высокий статус донора-рекордсмена Мордовии по числу сдач плазмы и крови. Для получения звания «Почетный донор России» необходимо сдать кровь 40 раз либо плазму 60 раз.

Также читайте о том, что первым ребенком 2020 года в Саранске стала девочка Софья.