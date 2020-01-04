В Мордовии пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой

В группе участников проекта «Активное поколение-2019» занятия начались еще в декабре 2019 года. Пенсионеры мордовского районного центра Кочкурово назвали свое движение «В здоровом теле – здоровый дух!». Неравнодушные к своему здоровью пожилые люди с удовольствием занимаются скандинавской ходьбой на свежем воздухе.

Инструктор Любовь Ермолаева рассказывает: «Многие люди с удивлением узнают, какую колоссальную пользу оказывает на организм скандинавская ходьба. Наши активные пенсионеры с радостью посвящают свое время здоровому образу жизни. Следует только начать. Потом наши старички сами приобретают необходимое снаряжение и без устали осваивают все тонкости этого замечательного вида спорта».

Увлекшись примером пенсионеров Кочкурово, активисты из других городов и сел принялись создавать аналогичные группы здоровья в своих населенных пунктах. «Так держать, дорогие спортсмены!», – напутствуют соцработники представителей старшего поколения за их целеустремленный пример.

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