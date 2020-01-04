Нагрузка на бизнес Мордовии снижается, считает Ростехнадзор

Федеральной службе по ядерному, технологическому, экологическому надзору 23 декабря 2019 года исполнилось 300 лет! Промышленное производство на протяжении всех времен, было, есть и будет основой развития государства российского. Однако оно же есть источником многих опасностей. Российский Ростехнадзор, призванный контролировать опасные сферы промышленности, создан Указом Петра I от 23 декабря 1719 года.

О деятельности в Мордовии Волжско-Окского Управления Ростехнадзора рассказывает зам. руководителя Владимир Расшивалин: «Сравнивая с 2018 годом, в 2019 году наблюдается существенное снижение нагрузки на бизнес. Число проверок промышленных предприятий снизилось более чем на 20%. Это связано с введением риск-ориентированного подхода при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

Прежде всего, об этом намного больше начали заботиться собственники предприятий. Предприниматели высшего звена стали строго соблюдать все требования технологических процессов производства, следить за трудовой дисциплиной. Нам важно, чтобы в коллективах добивались принятия своевременных, превентивных мер для недопущения нарушений».

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