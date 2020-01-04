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Нагрузка на бизнес Мордовии снижается, считает Ростехнадзор

Нагрузка на бизнес Мордовии снижается, считает Ростехнадзор

Федеральной службе по ядерному, технологическому, экологическому надзору 23 декабря 2019 года исполнилось 300 лет! Промышленное производство на протяжении всех времен, было, есть и будет основой развития государства российского. Однако оно же есть источником многих опасностей. Российский Ростехнадзор, призванный контролировать опасные сферы промышленности, создан Указом Петра I от 23 декабря 1719 года.

О деятельности в Мордовии Волжско-Окского Управления Ростехнадзора рассказывает зам. руководителя Владимир Расшивалин: «Сравнивая с 2018 годом, в 2019 году наблюдается существенное снижение нагрузки на бизнес. Число проверок промышленных предприятий снизилось более чем на 20%. Это связано с введением риск-ориентированного подхода при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

Прежде всего, об этом намного больше начали заботиться собственники предприятий. Предприниматели высшего звена стали строго соблюдать все требования технологических процессов производства, следить за трудовой дисциплиной. Нам важно, чтобы в коллективах добивались принятия своевременных, превентивных мер для недопущения нарушений».

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