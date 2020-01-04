В Саранске 15 летняя девочка упала из окна высотки и выжила

Ночью в Саранске на улице Т. Бибиной произошел шокирующий случай. Из окна многоэтажки выпала девочка возрастом 15 лет. Пострадавшая осталась жива. Сейчас ребенок находится в реанимации одной из больниц Саранска. Бригада врачей ведет борьбу за сохранение молодой жизни.

Соседи девочки рассказали, что данная школьница продолжала отмечать наступивший Новый год в компании своих друзей в одной из квартир высотного дома. Компания состояла из подростков 15 и 16 лет. В какой-то момент одна из присутствующих в квартире девочек почувствовала себя плохо за праздничным столом. Она вышла из-за стола и прошла на общий балкон в подъезде.

Больше девочка не вернулась к друзьям. Никто не видел, что происходило на балконе. Остается только гадать, является ли это несчастным случаем. Во всех обстоятельствах происшествия теперь разбираются сотрудники Следственного комитета Мордовии.

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