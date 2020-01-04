В Мордовии в ДТП попал любитель чрезмерной тонировки

На автодороге между краснослободскими селами Шаверки, Тенишево, Плужное, Гумны, 3 января произошло дорожно-транспортное происшествие с 19-летним водителем «Лады-Калины». В 14:25 при движении по асфальту с укатанным снегом транспортное средство зацепило правыми колесами обочину.

После этого машина пересекла дорогу и съехала в левый кювет. Итог – автомобиль врезался в дерево. Госпитализирована 47-летняя пассажирка. Молодой водитель не пострадал совсем. В 2019 году этот же молодой человек отметился у гаишников тем, что управлял машиной с чрезмерной тонировкой.

Почти аналогичное ДТП произошло в 19:00 того же дня на 37-м км трассы Комсомольский — Атяшево — Ардатов в Атяшевском районе. В кювете оказался седан «Хендэ-Элантра», которым управлял 68-летний гражданин. Пострадал он незначительно.

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