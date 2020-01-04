22-летняя жительница Саранска выпала из окна 5-го этажа

В наступившем 2020 году столицу Мордовии Саранск продолжают сотрясать странные и необъяснимые происшествия. Четвертого января случайными прохожими рядом с домом № 17 на улице Веселовского обнаружена молодая девушка. Она лежала на снегу без верхней одежды, с трудом дышала. Сердцебиение было слабое.

Очевидцы рассказали, что женщина выпала из окна пятого этажа этого же дома. Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия по экстренному вызову, быстро госпитализировали пострадавшую в ближайшее лечебное учреждение. В настоящее время молодая женщина находится в реанимации. Врачи борются за ее спасение.

На данный момент известно, что пострадавшей 22 года. Другой информации нет. Неизвестно, была ли это добровольная попытка уйти из жизни или речь идет о несчастном случае. По данному факту Пролетарский МСО проводит проверку.

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