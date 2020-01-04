На 800 рублей пытался вынести алкоголь из магазина 25-летний житель Саранска

Житель Саранска встречал 2020 год сердечно и даже душевно. На протяжении двух дней 25-летний мужчина ощущал сладость бытия, пребывая в алкогольной эйфории. Как это всегда бывает, скоро щедрые друзья куда-то испарились, а деньги закончились. Пришлось молодому человеку пойти "на дело".

По сообщению сотрудников Росгвардии, 3 января молодой житель Саранска пересек порог магазина «Пятерочка». Заведение расположено на улице имени революционерки Анны Лусс. Покупатель вволю загрузился различными алкогольными напитками. И тут наш герой стремглав бросился мимо касс. Ему оставалось крикнуть что-то вроде «Революция спишет все!».

Сотрудники силовых структур города, прибывшие по тревожному сигналу, задержали мужчину. Эксперты торговой точки оценили ущерб в 800 рублей! Сейчас жаждущий гражданин передан в руки полицейских. Продолжение новогодних торжеств плавно перетекает в рабочее русло. За все свои деяния придется отвечать.

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