Жителей Саранска приглашают на празднование Рождества

Окунуться в старые времена, поучаствовать в празднике Рождества предлагает сельский клуб села Горяйновка, улица Орлова, дом 5б. Заведение расположено в столице Мордовии городе Саранске. Представление начнется в 17:00, как раз тогда, когда на небе зажжется рождественская звезда.

7 января 2020 года, в 11 часов для маленьких жителей с. Зыково по улице Советская, д. 102а, состоится праздник «Рождество нам сказку дарит». Главным рождественским гостем данного мероприятия считается рождественская елка. Для удовольствия юных зрителей подготовлены различные игры, веселые конкурсы, театрализованное представление. Хитрая Баба Яга прилетит на метле к детям на праздник, переодетая в наряд Снегурочки.

7 января 2020 года, в 17 часов в фойе Дома культуры р. п. Луховка по улице Октябрьской, д. 29, детей ждет настоящее новогоднее приключение. В празднике, кроме Деда Мороза и Снегурочки, участвуют много других сказочных персонажей. Но главные участники — все гости праздника. Получить более подробную информацию Вы сможете, позвонив по телефонам: 8 (8342) 25-05-41, 55-74-08.

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