После посещения Таиланда житель Саранска сменил пол

Совершив путешествие за рубеж, мужчина тридцати пяти лет, отец двоих детей пожелал стать женщиной. Информация пришла от агентства «Регион online», которое сообщило сенсационную новость. Житель города Саранска решил сменить свой пол, данный богом, после секс-тура в Таиланде.

От данной затеи молодого человека пыталась отговорить жена. Супруга не могла допустить, чтобы ее семья состояла из двух женщин. Подобные доводы не смогли сокрушить железную логику ее благоверного. В итоге турист снова поехал в Таиланд. Там специалисты выполнили ему операцию по смене пола.

По возвращении на родину, житель Саранска сразу же отправился в ЗАГС. Мужчина обратился с просьбой о регистрации его в новом статусе. Служащие отказали ему в данной просьбе. Тогда горожанин подал в суд, который решил признать желание истца официально стать женщиной.

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