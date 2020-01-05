Россия заплатит ВАДА более 1 млн долларов

Обязательный взнос России в казну Всемирного антидопингового агентства на 2020 год составляет, если брать точную цифру – 1 015 977 долларов США. Каждый год данная сумма повышается приблизительно на 8%. Дополнительно, если Спортивный арбитражный суд (CAS) согласится с претензиями ВАДА к РУСАДА, Россия должна будет уплатить штраф 100 тыс. долларов.

Кроме того, наша страна должна компенсировать расходы, понесенные ВАДА на изучение базы данных антидопинговой лаборатории Москвы и расследование данного дела. Дополнительно получается еще два миллиона долларов.

По информации ТАСС, РФ может войти в историю как страна, заплатившая самую крупную сумму Всемирному антидопинговому агентству. Допинг для российского спорта выходит слишком дорогим. Подобные достижения собственной страны потянет не каждый налогоплательщик.

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