В Мордовии будет тепло, малоснежно и скользко

По сообщениям гидрометцентра, в Мордовии 5 января ночью ожидается температура −5...0°С, днем −4...+1°С. Скорость ветра 5-10 метров в секунду, направление – юго-западное. На всей территории республики возможен слабый снег, на дорогах местами гололедица.

Обширный атлантический циклон принес в Мордовию теплые воздушные массы. Благодаря циклону, на всей России удерживается аномальное тепло. Для начала января не свойственно, чтобы столбики термометров в дневные часы показывали нулевые значения.

Мордовский гидрометцентр информирует, что подобная синоптическая обстановка продержится над республикой как минимум до конца первой декады января. Теплая погода уже обновляет температурные рекорды по всей стране.

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