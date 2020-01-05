В Мордовии продолжают искать пропавшего без вести Дмитрия Федулкина

В течение недели ведутся поиски 35-летнего жителя Чамзинки Дмитрия Федулкина. Мужчина был на новогоднем корпоративе вечером 28 декабря. Он ушел из кафе Чамзинки, но домой не пришел. Его ищут неравнодушные люди, друзья, знакомые. Подключились к розыску активисты поисковых отрядов, сотрудники правоохранительных органов. Утром 4 января снова объявлен общий сбор. Пока все усилия без результата.

Возле железнодорожного переезда Дмитрия зафиксировала камера наружного наблюдения. Молодой человек шел пешком по дороге. Что было дальше – остается загадкой. Несколько раз активистами проверены овраги и поля, но ничего не удалось найти. Нет ни самого пропавшего, ни каких-нибудь следов его пребывания.

Поисковики продолжают выяснять хоть какие-то обстоятельства его исчезновения. Любую информацию, которая может пролить свет на местонахождение Дмитрия Федулкина, можно сообщить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

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