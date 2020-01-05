В Саранске изъяли фальшивую пятитысячную купюру

Очередная фальшивка номиналом 5000 рублей изъята из торгового оборота Саранска. Заявление в полицию написал директор одного из магазинов города. Предприниматель сообщил, что подделка на пять тысяч обнаружена в момент пересчета денежных средств. Пересчитывая выручку, полученную от реализации товаров, кассиры нашли в общей денежной массе фальшивую ассигнацию.

По информации МВД Мордовской Республики, в поддельной денежной купюре эксперты нашли некоторые несоответствия. Рисунок светился в инфракрасных лучах. Металлизированная нить была нарисована обыкновенной краской. Бумага была шероховатой, радужное свечение отсутствовало.

Судя по многим внешним признакам, фальшивая ассигнация находилась в обороте длительный период. На поверхности купюры успели даже протереться цифры. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения поддельного казначейского билета.

Также читайте о том, что в Мордовии продолжают искать пропавшего без вести Дмитрия Федулкина.