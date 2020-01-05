В Саранске состоится автомобильный крестный ход «За трезвость»

Вечером 10 января запланирован автомобильный крестный ход по улицам Саранска. Мероприятие организовывается каждый год сразу же после окончания праздничных выходных. Принять в нем участие может любой автолюбитель. Главное, чтобы человек выступал за трезвый образ жизни и придерживался в данном направлении активной жизненной позиции.

Зарегистрироваться в рядах организованного шествия можно, подъехав в 20:00 к собору святого праведного воина Феодора Ушакова. Во время крестного хода колонна по традиции будет несколько раз останавливаться. На каждой из таких остановок будет прочитан молебен «Неупиваемая чаша» перед иконой Божией Матери. В 2019 году авто останавливались на улицах: Промышленная, Осипенко, Победы.

Конечный пункт маршрута – «Огни Саранска». Здесь священнослужители проводят обряд елеопомазания. Объединиться за трезвый образ жизни автолюбителей призывает молодёжное братство «Трезвение». Активисты проводят мероприятие совместно с Управлением ГИБДД Мордовии, епархиальной комиссией по противодействию алкоголизму, наркомании и утверждению трезвости.

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