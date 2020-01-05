Граждане Саранска после новогодних застолий потянулись в баню

На протяжении нескольких десятилетий люди ходят в баню 31 декабря. Эта традиция появилась после выхода на экраны знаменитого фильма «Ирония судьбы или с легким паром!». В новый год это кино крутили по всем телеканалам. Но в нынешний праздник, подражая героям фильма, большинство жителей Саранска не смогли сходить в баню.

Причиной стало то, что в общественных городских банях, где самые демократичные билеты на помывку, 31 декабря был выходной. Решено было помыться после новогодних застолий. Третьего и четвертого января, когда впервые в наступившем году открылись городские бани, наплыв посетителей в них начался с самого утра. Не меньше желающих помыться и попариться в бане с веничком и сегодня.

Мы убедились в этом при личном посещении помывочного заведения на «Светотехстрое». Особенно активно граждане Саранска потянулись в баню после полудня. У многих любителей бани были опасения, что подорожает банный билет, что тоже можно назвать уже новогодней традицией. Ко всеобщей радости, цена на помывку осталась прежней.

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