В Саранске остался без денег житель Сарова, захотев интима

Житель Сарова Нижегородской области, 18-летний молодой человек, приехал в Саранск к друзьям отмечать Новый год. Мужчина отдохнул в бане, после чего его потянуло к девушке. Он захотел познакомиться с дамой на предмет получения интимных услуг. Парень нашел в интернете соответствующее объявление и позвонил по указанному там номеру телефона.

Девушка на проводе согласилась встретиться с ним. В разговоре она потребовала предварительную оплату. Саранский гость перечислил 1,5 тыс. рублей на указанные реквизиты и снова позвонил. Молодая особа ответила, что деньги еще не поступили. Она попросила перечислить еще 3 тысячи. Раз за разом это повторялось. В общей сложности девушка добилась перевода 17 тысяч рублей.

Наконец, у парня денег не осталось. Он снова позвонил и получил отказ из-за того, что он не платежеспособен. Он понял, что обманут. Когда юноша снова позвонил, ему ответил мужчина с кавказским акцентом и сказал, что это номер его дочери. Абонент попросил больше не беспокоить их семью. Полиция ищет злоумышленников. Телефонный номер зарегистрирован в Самарской области.

Также читайте о том, что граждане Саранска после новогодних застолий потянулись в баню.