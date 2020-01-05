Футболисты «Мордовии» встретили Новый год без денег

Футбольные фанаты и простые болельщики мечтают о возрождении этого вида спорта в Мордовии. Но почему команды высоких профессионалов должен финансировать бюджет республики? Вплоть до 31 декабря 2019 года игроки, тренеры, клубные работники ждали финансовых поступлений. Но тщетно, футболистам пришлось забыть о поездках за рубеж. Пришлось проводить зимний отпуск исключительно на родине.

Наступает Рождество 2020 года, но команде «Мордовия» не погашены долги по зарплате за летние месяцы. Министр спорта РМ Александр Савилов на встрече с игроками заявлял, что до конца 2019 года погасится вся задолженность. Финансовый пузырь растет все больше и непонятно, чем же закончится данная ситуация. Однако – нет, тут все понятно – иногородние футболисты покинут «Мордовию».

Уже разорвали контракты с саранским клубом вратарь Олег Смирнов и полузащитник Данила Буранов. Собираются и другие игроки. На горизонте падение в ПФЛ. Клубу сейчас просто необходим серьезный спонсор. Если он появится, – можно мечтать даже о премьер-лиге. Но пока «Мордовия» – тебя ожидает ПФЛ!

Также читайте о том, что в Саранске остался без денег житель Сарова, захотев интима.