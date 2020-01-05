За неделю в Мордовии зарегистрировано 14 случаев ВИЧ-инфекции

Роспотребнадзор обнародовал данные об эпидобстановке в Республике Мордовия. За прошедшую неделю, кроме ОРВИ и гриппа, общее количество инфекционных заболеваний составило 268 случаев. Острых кишечных – 52 случая, в том числе неустановленной этиологии – 47 случаев. Энтеровирусной инфекции не обнаружено. Хронических вирусных гепатитов – 8 случаев, коклюша – 3 случая.

Не выявлено краснухи, кори, эпидемического паротита. Скарлатины – 8 случаев, 109 случаев ветряной оспы. Показатель заболеваемости 13,5 на 100 тыс. человек. Не было зарегистрировано лептоспироза, клещевого боррелиоза. Выявлено 9 случаев геморрагической лихорадки почечным синдромом. От укусов животных пострадало 18 человек.

Зарегистрировано 6 человек, у которых подозрение на туберкулез и 14 случаев ВИЧ-инфекции. Среди паразитарных заболеваний: 9 случаев педикулеза, 9 случаев аскаридоза, 7 случаев энтеробиоза, 3 случая лямблиоза.

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