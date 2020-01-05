Синоптики Мордовии предсказали аномально теплую погоду января

Специалисты в сфере погодных аномалий считают, что январь наступившего года, так же, как и прошедший декабрь, окажется аномально теплым. На ближайшие 10 дней ожидается превышение температурной нормы на 5-8 градусов. До середины месяца сохранятся потоки воздушных масс из Атлантики.

Поэтому создаются все условия для изменчивой, теплой погоды, когда температурный режим будет на 6-10 градусов выше нормы. Синоптики Мордовии предсказывают на ближайшие две недели января чередование слабых непродолжительных морозов с оттепелями.

Минимальная температура ожидается около десяти градусов ниже нуля. Среднее превышение климатической нормы в регионе составит пять-восемь градусов. Весьма высока вероятность того, что январь будет аномально теплым месяцем.

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