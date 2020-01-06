В Саранске изъяли наркотики у двоих пассажиров «Ауди»

По факту незаконного оборота наркотиков в Саранске возбуждено уголовное дело. Подозреваемые по данному делу – двое молодых людей 35 и 32 лет. Сотрудники управления по контролю незаконного оборота наркотических средств республиканского МВД нашли и изъяли у мужчин 4 января партию наркотиков.

Полицейские остановили автомобиль «Ауди» в ходе проведения оперативных мероприятий. Пассажиры иномарки имели при себе 2,13 грамм гашиша и 16,3 грамма марихуаны. Задержанные лица сообщили полицейским, что они купили наркотики у дилеров через тайник-закладку. Возбуждено уголовное дело по факту покупки и хранения веществ, запрещенных законом РФ.

Пресс-служба МВД РМ обращается ко всем жителям Мордовии: «Кто располагает сведениями о распространении, изготовлении, перевозке, хранении наркотиков, организации притонов, рекламе, пропаганде наркотических веществ, в том числе через интернет, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (8342) 47-77-71 или 02».

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