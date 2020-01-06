В Саранске после рождественского богослужения верующих будут ждать автобусы

Доставка прихожан по микрорайонам города будет организована после завершения праздничной службы в саранском соборе Феодора Ушакова. Каждый верующий может сесть в автобус на Советской площади.

Епархия Саранска сообщает, что ночная божественная литургия в главном храме Мордовии начнется 6 января в 22:45. Рождественскую службу совершит митрополит саранский и мордовский Зиновий. Перед службой с 16:45 начнется всенощное бдение.

На следующее утро, 7 января в соборе Ушакова будет совершена великая вечерня. Богослужение начнется в 17:00. А в попразднество Рождества Христова, которое отмечается 8 января, митрополит возглавит божественную литургию в Иоанно-Богословском кафедральном соборе.

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