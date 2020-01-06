В Саранске студента из Ирака оставили без денег и наушников для айфона

Мошенники кинули 23-летнего иностранца в Саранске. Студент приехал на учебу в столицу Мордовии из Ирака. Связавшись с людьми, нечистыми на руку, молодой человек лишился 21 тысячи рублей. Мужчине надо было купить две пары наушников для айфона. Разыскивая товар, он открыл популярный портал «Авито».

Там юноша выбрал наушники. Связавшись с продавцом, парень согласился перечислить предоплату. Сразу же после перевода денег на указанные реквизиты продавец перестал выходить на связь. Пресс-служба МВД Мордовии сообщает: «Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к совершению данного мошенничества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

С заявлениями о мошенничестве мордовские граждане каждый день обращаются к правоохранителям. Наиболее частыми мошенническими схемами являются телефонные звонки якобы банковских служащих. Они просят владельцев счетов о несанкционированном списании денежных средств. Получив всю необходимую информацию, преступники легко снимают деньги потерпевших.

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