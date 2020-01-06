«Мордовское подворье» передадут в частные руки

Ресторанный и развлекательный комплекс «Мордовское подворье» является изюминкой Саранска. Кластер выгодно расположился на речном берегу в самом сердце столицы Мордовии. Городские жители, многочисленные гости, туристы очень любят бывать в его гостеприимных владениях. В скором времени «Мордовское подворье» будет полностью передано в руки частных владельцев.

В числе самых первых данный развлекательный объект попадает в программу приватизации. Зам. председателя правительства – министр финансов РМ Алексей Симонов рассказывает: «Московское подворье» является достаточно рентабельным объектом. Здесь всегда осуществляется эффективный бизнес. Сделки приносят немалую прибыль. Нет смысла содержать такое место за счет государства».

«Подобные объекты не должны лежать мертвым грузом. Их следует использовать максимально эффективно. Необходимо вовлекать такие субъекты предпринимательства в хозяйственный оборот. В дальнейшем это даст свои результаты в виде дополнительных поступлений в бюджет в виде налогов», – резюмировал Алексей Симонов.

Также читайте о том, что в Саранске студента из Ирака оставили без денег и наушников для айфона.