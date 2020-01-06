Пенсионеры Мордовии устраивают турниры по шахматам

Турнир по шахматам состоялся в районном центре Ромоданово. Мероприятие проходило в рамках «рождественских встреч». Турнир собрал участников из числа пенсионеров районного центра. Все они члены клуба любителей шахмат. Организация действует при некоммерческой автономной лиге социального обслуживания граждан «Доброе дело».

Подобные турниры проводятся уже второй год подряд. Цель соревнований – популяризация шахматной игры среди пенсионеров. Ведь логические игры существенно способствуют активному долголетию. Кроме того, такие мероприятия являются лучшим способом передачи опыта младшим поколениям.

В АНО СОГ «Доброе дело» поясняют: «Наши активные пенсионеры с большим удовольствием участвуют в шахматных турнирах. Эти соревнования доставляют им заряд хорошего настроения, дарят ценную возможность неформального общения с другими категориями граждан».

Также читайте о том, что «Мордовское подворье» передадут в частные руки.