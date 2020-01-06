В Мордовии для творческой молодежи проходит лагерь актива

На протяжении зимних новогодних каникул в санатории «Сосновый бор», что в Ковылкинском районе Мордовии, состоится лагерь актива. Слет подготовлен региональным отделением Российского союза молодежи.

Из Саранска и всех районов Мордовии на зимнюю смену прибыло 93 участника. Молодежная вахта продлится 10 дней. Для молодых активистов в лагере организованы станционные игры, квесты, мастер-классы.

Эту молодежную смену в лагере назвали «Фестиваль семей». Вожатые отряда «Рассвет» каждый день проводят увлекательные «семейные» праздники. Вся программа актива направлена на раскрытие творческого потенциала детей, сохранение и укрепление их здоровья.

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