Мордовия передала МВД право штрафовать за шум и приставания

Начиная с января 2020 года, в законную силу вступает соглашение между правительством РМ и МВД. Документом регламентируется передача определенных полномочий силовым структурам. Мордовские полицейские теперь имеют право накладывать штрафы дополнительно еще по двум статьям закона «Об административной ответственности на территории РМ». Первая статья – нарушение спокойствия граждан, вторая – приставание.

Если физическое лицо создает шум с 23:00 до 6:00, его могут наказать штрафом от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей. Для юридических лиц наказание от 1 000 до 10 тысяч рублей. Шумы издает громко включенный телевизор, музыкальное, строительное оборудование. Под запретом – свист, выкрики, ремонтные операции, пиротехника.

Что касается приставания к гражданам в общественных местах, то такое поведение теперь штрафуется полицейскими на сумму 500–1 000 рублей. За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается – от 1 000 до 3 000 рублей.

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