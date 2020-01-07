Рождественский мороз отменяется: Мордовию накрыло аномальное тепло

Обширный циклон, пришедший из Атлантики и устойчиво закрепившийся над европейской территорией России, продолжает диктовать дальнейшую погоду и в Мордовии. Она формируется циркуляцией теплых масс воздуха.

Поэтому температурный режим в Саранске ожидается на целых 7-9 градусов выше традиционной климатической нормы, принятой в регионе. На протяжении января среднемесячная температура в столице Мордовии будет находиться в пределах от –11,1 °С до –11,6 °С.

Максимальная температура воздуха в Мордовии не превысит –8,1 °С. На Рождество, 7 января столбики термометров покажут от –7 °С до –9 °С. Будет пролетать легкий снежок.

Также читайте о том, что Мордовия передала МВД право штрафовать за шум и приставания.