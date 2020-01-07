Доктор философских, кандидат медицинских наук Владимир Слесарев и полковник милиции в отставке Александр Шевораков сделали весьма важное открытие. Они уверены, что в Республике Мордовии есть редкие и неизученные знаки, нанесенные на земной поверхности в глобальном масштабе. Подобные сакральные узоры есть в Перу, Эфиопии, Казахстане. Они называются геоглифы и пока к подобным находкам отношение ученых неоднозначное.

Рассматривая снимки Мордовии, сделанные со спутников, карты земной поверхности Гугл и Яндекс, два энтузиаста обнаружили на поверхности Земли фигуры различных животных. На фото четко просматриваются такие фигуры, как «Ревущий медведь», «Лунный заяц», «Голова лося». Главное скопление геоглифов было обнаружено исследователями в Ковылкинском районе. Единичные рисунки — в Ельниковском и Кадошкинском районах.

Каждый из рисунков Андреевско-Токмовского комплекса ориентирован на северо-запад с азимутом 310–330 градусов. Весь комплекс ориентирован на северо-восток с азимутом около 70 градусов. Древние авторы, создававшие геоглифы Мордовии, словно позаботились о том, чтобы жителям ХХI века, а они являются первыми людьми, кто имеет возможность увидеть эти рисунки, было комфортно их рассматривать.

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