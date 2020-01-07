Поздравление Главы Республики Мордовия В. Д. Волкова с праздником Рождества Христова

Уважаемые жители Мордовии! От всей души поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова!

Этот праздник несет в себе радость и надежды, объединяет людей вокруг вечных ценностей. Он служит укреплению традиционных моральных устоев и согласия, торжеству созидательных начал в обществе, призывает к духовному совершенствованию. Вера народа во все времена являлась важнейшей основой единения, сплочения людей, сохранения и укрепления российской государственности. Межнациональный мир и общественное согласие, основанные на общечеловеческих ценностях, являются важным достоянием, которое нам бесконечно дорого.

Великий праздник Рождества Христова знаменует самые добрые начала – это благие дела и поступки, высокие помыслы и светлые надежды. Сердца людей наполняются светом добра, который прибавляет им сил в преодолении трудностей и невзгод, в духовном росте, новых свершениях. Поздравляя вас с великим праздником Рождества Христова, искренне желаю крепкого здоровья, счастья, мира и согласия в каждой семье! И пусть Рождество озарит ваши дома любовью, радостью и теплом, вдохновит вас на добрые дела!

Глава Республики Мордовия В. Д. Волков

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