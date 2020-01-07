Электронные трудовые книжки в Мордовии

Николай Сурков, начальник саранского управления Пенсионного фонда РФ по Республике Мордовия, разъясняет гражданам республики о введении новых электронных трудовых книжек (ТК). Цифровая ТК обеспечит регулярный удобный доступ каждого работника к информации о собственной трудовой деятельности. Работодатели получают новые возможности кадрового учета.

Все работающие граждане сейчас выбирают наиболее удобную форму ТК. Можно оставить ТК на бумажном носителе, можно перейти на электронный вариант. До 31 декабря 2020 года включительно следовало подать работодателям соответствующее письменное заявление. Для работников, впервые устраивающихся на работу с 2020 года, предусмотрен только электронный вариант ТК.

Так как закон об электронных ТК вступил в силу с 1 января, руководителям организаций и предприятий следует его внимательно изучить. Информацию об электронных ТК можно получить на сайте www.pfrf.ru/etk. Специалисты пенсионного ведомства будут проводить обучающие семинары с работодателями и кадровиками.

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