В мордовских селах ветеранов поздравляют с Новым годом

В мае текущего года вся Мордовия будет торжественно отмечать 75-летие Великой Победы. Все меньше становится ветеранов, ратным и трудовым подвигом отстоявших мир для нынешнего поколения. Мария Андреевна Милякова, 97-летняя жительница Ельников, в годы ВОВ самоотверженно трудилась в тылу. В послевоенные годы она так же активно поднимала народное хозяйство страны из разрухи. Сейчас возраст дает себя знать.

С новогодними подарками и сердечными пожеланиями к ветерану трудового фронта пришли директор районного отделения социальной защиты Кирдяшкина Е. П. и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Кондрашкина Н. В. Ответственные работники по-доброму растрогали и вместе с тем приободрили Марию Андреевну.

Поздравления с Новым годом получили 93-летняя Евдокия Егоровна Ульмова и 91-летняя Анна Павловна Сальникова. Анна Павловна не только совсем маленькой девчушкой начала работать во благо Отчизны, после Победы она воспитала 5 детей. Ей сейчас всегда помогают и любимую бабулю с праздниками поздравляют 10 внуков и 13 правнуков.

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