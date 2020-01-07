В Мордовии Рождество не будет омрачено сюрпризами от коммунальщиков

В тепле и уюте проходит в Мордовии самый светлый зимний семейный праздник Рождество Христово. Все республиканские бюджетные организации своевременно рассчитались с коммунальной задолженностью. Холод и темнота не угрожают детским садам, школам, больницам. Праздничный оптимизм чувствуется у Заместителя Председателя Правительства – Министра финансов Республики Мордовия Алексея Симонова.

Министр рассказывает: «В Мордовии существует несколько бюджетов. Министерство финансов РМ старается помочь каждому. Особенными преференциями пользуются муниципальные образования, местные бюджеты. В конце 2019 года мы направили завершающие транши в местные бюджеты. Благодаря этому, они рассчитались по долгам за ЖКХ. Ведь праздничные дни не должны быть омрачены отключением электроэнергии и тепла в бюджетных учреждениях».

По словам Министра финансов РМ, за ноябрь удалось рассчитаться полностью. За декабрь был внесен аванс, где это требовалось. Однако основной долг по последнему зимнему месяцу перейдет на январь. «По государственным учреждениям проблему с коммунальными платежами мы решили», – заключил Алексей Симонов.

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