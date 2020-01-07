К 2022 году «Мордовия Арена» должна начать зарабатывать самостоятельно

Большинству граждан Мордовии небезразлична судьба республиканского стадиона «Мордовия Арена». После длительных дебатов спортивный комплекс наконец-то перешел в собственность региона. Жители республики одобряют концепцию наследия ЧМ. Весьма положительно, что ФК «Мордовия» обрел родную площадку, появилась своя детская футбольная команда.

Для тех, кто думает о деньгах, на которые должна содержаться «Мордовия Арена», ситуацию проясняет Министр финансов РМ Алексей Симонов: «Для содержания спортивного комплекса «Мордовия Арена» нам будет предоставлена соответствующая финансовая помощь из федерального бюджета. Это было изначально решено в рамках проведения Чемпионата мира.

Средства на содержание всего хозяйства стадиона уже определены на три года. Так, в 2020 году мы получим 250 млн рублей, в 2021 – 220 млн, 190 млн – в 2022 году. Объем ассигнования снижается с расчетом, что дальше стадион должен выходить на самоокупаемость. Вследствие этого, существенную часть расходов спортивная арена будет нести за счет внебюджетных источников», – объяснил Алексей Симонов.

Также читайте о том, что в Мордовии Рождество не будет омрачено сюрпризами от коммунальщиков.