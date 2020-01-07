В Мордовии прибавку к пенсии получают 13 тысяч 500 сельских пенсионеров

Для пенсионеров, которые сейчас не работают, но отдали не менее 30 своих лет сельскому хозяйству и в настоящее время постоянно проживают в сельской местности, повышена фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности либо по старости на 25%. Размер такой «сельской» прибавки в 2019 году составил 1 333 рубля. Такой «довесок» до пенсии сейчас в Мордовии получают 13 500 сельских пенсионеров.

«В 2020 году и далее пенсионеры также могут рассчитывать на перерасчет размера пенсии за работу в сельском хозяйстве. Можно, к примеру, предоставить дополнительные документы, либо доработать недостающий стаж», – рассказывает управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РМ Владимир Василькин.

«Для осуществления перерасчета сельскому пенсионеру необходимо обратиться с соответствующим заявлением в клиентскую службу или использовать электронные сервисы подачи заявления о перерасчете», – уточняет Владимир Василькин.

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