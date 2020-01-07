Жительница Саранска серьезно покалечилась на горке в центре города

«На ледянках, на ватрушках катит с горки детвора!». «Очень весело зимой кататься с горки ледяной!». Такие веселые стишки популярны на зимних каникулах. В праздничные дни, как никогда, на горках, ледяных насыпях гуляет и катается масса народа. Дети и взрослые отдыхают от повседневных забот, учебы, работы.

Развлечения веселые, интересные, но порой не столь безопасные, как может показаться на первый взгляд. Два дня тому назад 25-летняя молодая женщина весело каталась с ледяной горки в самом центре Саранска. Однако любительнице зимних забав крупно не повезло. Девушка весьма неудачно прокатилась с горки. Ее раскрутило по наклонной ледовой поверхности.

Совершив несколько оборотов, она с размаху столкнулась с подростком. Девушка совершила неудачное падение, ударившись головой без никакой защиты о твердую поверхность льда. С сотрясением мозга и переломом ключицы пострадавшую госпитализировали. Все новогодние праздники она проведет в стационаре.

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