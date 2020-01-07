В Саранске ищут лже-продавца сигарет по бросовым ценам

Сегодня к сотрудникам 3-го отдела полиции в Саранске обратился 26-летний житель столицы Мордовии. Парень рассказал, что он является жертвой интернет-мошенника. История оказалась банальной, как и все предыдущие. За две недели до наступления Нового года молодой человек увидел в интернете объявление о продаже сигарет по супернизкой стоимости.

Мужчина захотел серьезно запастись сигаретами. Он позвонил по телефону, указанному в объявлении и сразу заказал 25 блоков этой продукции. Ему выставили счет, парень перечислил туда 8,5 тысяч рублей. Получив деньги, продавец сразу же перестал выходить на связь. Товар так и не доставлен покупателю по сегодняшний день.

Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту мошенничества. Устанавливается личность злоумышленника и его местонахождение. Информация поступила от регионального МВД Республики Мордовия.

Также читайте о том, что сказал экс-тренер ФК «Мордовия» Федор Щербаченко: «В республике нет или большого интереса к клубу, или возможностей».