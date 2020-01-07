Бывший игрок юношеской «Мордовии» перешел в «Рубин»

Выступавший за команду «Нефтехимик» из города Нижнекамска полузащитник Денис Макаров подписал контракт с клубом «Рубин». Данное соглашение предусматривает пребывание молодого футболиста в этой команде на протяжении 3,5 лет. Информация получена от портала казанского клуба. Атакующий полузащитник «Нефтехимика», 21-летний Денис Макаров воспитывался в саранской школе футбола «Мордовия».

Ранее сообщалась информация, что у него появились проблемы на первичном этапе обследования. В итоге, переход футболиста состоялся. Пройдя повторное медицинское обследование, юноша перешел в футбольный клуб «Рубин» города Казани.

В текущем сезоне Денис Макаров принял участие в двадцати матчах ФНЛ, в которых стал автором одиннадцати забитых голов, двух с пенальти. Выступать в «Рубине» он будет под руководством Леонида Слуцкого, возглавившего казанскую команду в декабре 2019 года.

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