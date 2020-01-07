В Саранске обнаружен подозрительный предмет

Бдительная пенсионерка города Саранска утром 7 января устроила настоящий переполох для сотрудников правоохранительных органов. Пожилая женщина увидела подозрительный предмет. Нечто лежало рядом с бетонным домом № 36 на улице Сущинского.

Ответственная гражданка сообщила в полицейский участок об опасной находке. Строго по инструкции. Стражи правопорядка прибыли на место очень оперативно. Территория с подозрительным предметом в центре была мгновенно оцеплена. Предмет, вызывающий опасения, внимательно изучила служебная собака.

Опытный, специально обученный пес ничего взрывчатого не обнаружил. Согласно информации, полученной в пресс-службе МВД по Республике Мордовии, тревога оказалась ложной, никакой опасности для жителей близлежащих микрорайонов не было. Полицейские сняли оцепление, поблагодарив пенсионерку за бдительность.

Также читайте о том, что бывший игрок юношеской «Мордовии» перешел в «Рубин».