В Зубовой Поляне горела надворная постройка

В Зубовой Поляне пожарные ликвидировали возгорание надворной постройки.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 7 января. Возле дома №49, расположенного по адресу – улица Дзержинского, загорелась надворная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 15 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru