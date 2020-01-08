В Зубовой Поляне горела надворная постройка

В Зубовой Поляне пожарные ликвидировали возгорание надворной постройки.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 7 января. Возле дома №49, расположенного по адресу – улица Дзержинского, загорелась надворная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru