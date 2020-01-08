Интернет-мошенники ограбили 47-летнюю жительницу Саранска, решившую купить шторы

В Саранске 47-летняя местная жительница, решившая приобрести шторы, была ограблена неизвестными интернет-мошенниками.

Несколько недель назад 47-летняя жительница Саранска оформила на одном из сайтов заказ на покупку штор. Спустя некоторое время, в одном из почтовых отделений города женщина получила посылку, присланную продавцом. За данную посылку горожанка заплатила 3800 рублей. Придя домой, женщина обнаружила, что вместо штор ей был прислан речной песок.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Также читайте о том, что в Саранске студента из Ирака оставили без денег и наушников для айфона.

Источник: 13.мвд.рф