21-летний житель Темниковского района угнал автомобиль родственников

Сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего жителя Темниковского района, который угнал автомобиль своих родственников.

Стражами порядка было установлено, что 21-летний житель указанного района в ночное время суток распивал алкогольные напитки в компании приятеля. В определенный момент молодой человек решил сходить в квартиру своей тети, проживающей по соседству, и взять ключи от автомобиля марки «Киа», владельцем которого является супруг упомянутой гражданки. Парень осуществил свой замысел.

После этого молодой человек вместе с товарищем отправился в ночную поездку. Парни намеревались немного покататься. Поездка оказалась не очень долгой, поскольку 21-летний гражданин, не имеющий водительского удостоверения, проехав несколько метров, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство вылетело в кювет.

Полицейские возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф