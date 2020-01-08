В Саранске загорелась баня

В Саранске произошло возгорание бани.

Вечером 7 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Макаровка. В районе дома №94, расположенного по адресу – улица Коммунистическая, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате рассматриваемого происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнем.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru