62-летний житель Мордовии умер в гараже

В Мордовии был обнаружен труп 62-летнего мужчины.

Тело 62-летнего жителя Мордовии было найдено на днях в гараже, расположенном в селе, которое находится неподалеку от Саранска. Труп мужчины лежал в салоне его автомобиля. По предварительной информации, причиной смерти гражданина стало отравление угарным газом.

Также в настоящее время имеются сведения, согласно которым мужчина отправился в гараж после ссоры со своими близкими. По предварительным данным, гражданин завел мотор машины, а затем уснул.

По информации «Известий Мордовии».

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