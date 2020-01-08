В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадала 32-летняя женщина

В Саранске в результате столкновения двух иномарок пострадала 32-летняя женщина.

ДТП произошло в ночь на 7 января на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 32-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шкода», двигаясь по проспекту 50 лет Октября, не уступил дорогу автомобилю марки «Рено», по причине чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадала 32-летняя пассажирка «Шкоды». Медицинская помощь была оказана женщине на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф