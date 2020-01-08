Полицейские изъяли наркотики у 21-летнего жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у 21-летнего жителя Саранска.

На территории садоводческого товарищества «Колос», расположенного в селе Куликовка, стражи порядка задержали 21-летнего жителя Саранска, который не имеет постоянного места работы. В ходе личного досмотра молодого человека полицейские обнаружили и конфисковали пакетик с наркотиками массой более 2 г.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении парня.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф