В Мордовии женщина и два ребенка отравились угарным газом

В Мордовии 40-летняя женщина и два её сына отравились угарным газом.

В больнице оказались 40-летняя жительница Зубово-Полянского района и два её сына 5- и 7-летнего возраста. По предварительной информации, женщина и дети почувствовали резкое ухудшение состояния своего здоровья. Затем они обратились за помощью к медикам. Последние диагностировали у жителей Мордовии отравление угарным газом.

В настоящее время жизням пострадавших ничего не угрожает.

По предварительным данным, жители Мордовии отравились угарным газом из-за неисправной газовой колонки.

По информации «Известий Мордовии».

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