В Торбеевском районе сказочные герои дарили рождественское настроение детям

В Торбеевском районе сказочные герои подарили детям рождественское настроение.

Театральный коллектив «Духовное возрождение» совместно с коллективом современного танца «Динамика» и вокальным ансамблем «Солнышко» показали детям представление под названием «Рождественские разбойники». Дом культуры Торбеевского района стал местом проведения праздничного мероприятия.

Снегурочка, Дед Мороз, мышка Гаечка и кот Лёва провели конкурсы, а также вручили детям сладкие рождественские подарки.

По информации «Известий Мордовии».

Также можно ознакомиться с поздравлением главы Мордовии В. Д. Волкова с праздником Рождества Христова.