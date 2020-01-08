В Большеберезниковском районе столкнулись три автомобиля

В Большеберезниковском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Указанное происшествие произошло днём 7 января на одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Большие Березники, неподалеку от населенного пункта Судосево. Не смогли разъехаться три автомобиля.
По предварительной информации, в результате данного ДТП никто не пострадал.
В ликвидации последствий столкновения транспортных средств принимали участие сотрудники МЧС.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается.
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Источник: 13.mchs.gov.ru