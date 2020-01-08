В Ельниковском районе автомобиль вылетел с дороги в кювет

В Ельниковском районе автомобиль вылетел в кювет.

ДТП произошло в ночь на 7 января на 17-м километре дороги, пролегающей между Ельниками и Александровкой. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Вследствие рассматриваемого происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал.

Сотрудники МЧС принимали участие в ликвидации последствий ДТП.

Причина данного происшествия в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru