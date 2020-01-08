В Саранске насмерть замерзла женщина

В Саранске насмерть замерзла местная жительница.

На днях на берегу реки Тавла, неподалеку от улицы Тамбовской был обнаружен труп женщины. По предварительной информации, тело гражданки пролежало на берегу несколько дней. Не исключено, что женщине во время прогулки стало плохо, а поблизости никого не было.

Кроме того, имеются сведения, согласно которым гражданке, скончавшейся на берегу реки, было 60 лет. По предварительным данным, женщина проживала неподалеку от места, где она была обнаружена.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

По информации «Известий Мордовии».

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